اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد بصنعاء

اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد بصنعاءاختتمت اليوم على مضمار أكاديمية العروبة للفروسية منافسات بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري والتي نظمها الاتحاد العام لالتقاط الأوتاد للفترة من 10 إلى 15 نوفمبر الجاري بمشاركة 48 فارسا مثلوا فرسان الكلية الحربية وكلية الشرطة والمؤسسة الاقتصادية اليمنية ومربط الحباري واسطبل الحرية ونادي صعدة ومربط الصمود ومربط الصقر ومربط الأمير ونادي العروبةواسطبل منين الأشراف بمأرب ونادي الوحدة بالرحبة.

وفي حفل ختام البطولة، أكد وكيل قطاع الرياضة علي هضبان أن الشهداء أحياء في ضمائرنا وفي أفراحنا وأحزاننا مشيرا إلى أن البطولة تكريما لبطل الأبطال الشهيد الركن الفريق محمد عبدالكريم الغماري رئيس هيئة الأركان.

وأشاد هضبان بمستوى التنظيم للبطولة التي نظمها الاتحاد العام لالتقاط الأوتاد وحسن الاستضافة من قبل أكاديمية العروبة للفروسية.

وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لالتقاط الأوتاد صادق مارش إلى أن البطولة جاءت في ظرف استثنائي مبينا بأن رياضة الفروسية ليست لعبة واحدة بل عالم واسع من المهارات والاتحادات الدولية فمنها الاتحاد الدولي للقفز والاتحاد الدولي للبولو وآخر لسباقات الخيل والاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد وغيرها من الألعاب التي تشكل معا هوية الفروسية العربية والعالمية.

وأكد مارش أن الاتحاد العام لالتقاط الأوتاد واجه تحديات كبيرة ومع ذلك ظل حاضرا في التنظيم والتدريب والتأهيل مؤكدا في كل بطولة بأن الفارس اليمني أكبر من الأزمة واقوى من العوائق واصفى من الضجيج، وأن هذه البطولة ليست نهاية بل بداية لمسار جديد وأن الاتحاد العام لالتقاط الاوتاد سيظل ثابتا في أداء رسالته من خلال اعداد الخطط الاستراتيجية التي تضمن تطوير هذه الرياضة وتؤهل كوادرها فنيا ومهاريا ساعيا في الوقت ذاته لصناعة مستقبل رياضي يليق باليمن وأبنائه.

وأعرب عن شكره لوزارة الشباب والرياضة وصندوق النشء وللشيخ صادق القرماني رئيس مجلس إدارة أكاديمية العروبة للفروسية وللشيخ يحي الحباري على دعمهم للبطولة وولجهات الحاضنة للخيل وللملاك ولكل من ساهم في نجاح البطولة .

وأشار رئيس مجلس أكاديمية العروبة للفروسية الشيخ صادق القرماني إلى أن البطولة ليست مجرد منافسة اعتيادية بل محطة هامة في مسيرة الرياضة اليمنية وبالأخص رياضة التقاط الأوتاد التي تعكس القوة والمهارة والانضباط في رياضة وأنشطة الفروسية التي تجسد جزء من هوية اليمن واصالته .

واشار إلى حرص أكاديمية العروبة للفروسية على المشاركة في رعاية واستضافة البطولة والتي يهدف فيها فرساننا لاظهار ابداعاتهم ومهاراتهم العالية التي تبشر بمستقبل واعد لهذه الرياضة، معربا عن شكره لوزارة الشباب والرياضة ممثلة بنائب وزير الشباب والرياضة نبيه ناصر ولراعي البطولة وصندوق النشء والاتحاد العام لالتقاط الأوتاد ولجميع اللجان العاملة والمنظمة للبطولة ولكافة فرسانها .

وشهدت منافسات اليوم الختامي خوض 12 فريقا مثلوا 12 جهة منافسات الفرقي من أربعة اشواط شوطين أرضي على وتد 6سم وشوط على وتد 4سم وطابور هندي من شوطين شوط على وتد 6سم وشوط على وتد 4سم .

وتوج فريق كلية الشرطة بكأس البطولة والمركز الأول لمنافسات الفرقي برصيد 394.5 نقطة

وجاء فريق الكلية الحربية في المركز الثاني برصيد 362 نقطة

وجاء في المركز الثالث فريق مربط الحباري برصيد 357.5 نقطة.

وتم تكريم الفرسان الفائزين في البطولة في مختلف المنافسات بالكؤوس والميداليات والجوائز المالية الخاصة بكل مركز على النحو التالي:-

توج بمنافسات فردي سلاح الرمح:

المركز الأول الفارس أسد شليل من نادي صعدة .

المركز الثاني أسامة الحمزي كلية الشرطة.

المركز الثالث الفارس صريح شليل من الكلية الحربية.

المركز الرابع الفارس عبدالملك عامر من مربط الحباري.

المركز الخامس الفارس عبدالله المغربي من الكلية الحربية.

وتوج بمنافسات فردي سلاح السيف:

المركز الأول الفارس رياض الوشاح من مربط الحباري.

المركز الثاني الفارس جلال اليوسفي من كلية الشرطة.

المركز الثالث الفارس أدهم بصباص من مربط الصقر بمحافظة الحديدة.

المركز الرابع الفارس أسامه الحمزي من كلية الشرطة.

المركز الخامس الفارس علي احمد العقر من المؤسسة الاقتصادية بذمار.

وكرم الاتحاد العام للفروسية أكاديمية العروبة للفروسية والجهات المشاركة والجمعية العمومية لاتحاد التقاط الأوتاد.