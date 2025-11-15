الرياض - كتبت رنا صلاح - تنطلق يوم غد الأحد، منافسات الجولة التاسعة لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة مباراتين في الرمثا والعقبة.

مباراتان في افتتاح الجولة التاسعة بدوري الدرجة الأولى الأحد

ويلتقي فريق صما مع عمان اف سي على ملعب الأمير هاشم بالرمثا عند الساعة الثالثة والنصف مساء، فيما يستضيف شباب العقبة ضيفه كفرسوم على ملعب تطوير العقبة عند الساعة السابعة والنصف مساء.

وتتواصل المنافسات يوم الاثنين بإقامة 3 لقاءات في نفس التوقيت عند الساعة الثالثة والنصف، حيث يواجه اتحاد الرمثا جاره الطرة على ملعب الأمير هاشم، ومعان والهاشمية على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، وجرش واليرموك على ملعب جرش.

وتختتم مباريات الجولة التاسعة من خلال مواجهتين مغير السرحان ودوقرة على ملعب السرحان والعربي والصريح على ملعب الأمير هاشم.

ويتصدر اتحاد الرمثا الترتيب برصيد 19 نقطة، يليه دوقرة بـ18، والعربي بـ17 ثم معان بـ16 وعمان اف سي بـ15 والهاشمية وجرش بـ14 نقطة والصريح بـ11 يليه الطرة بـ10 وصما واليرموك بـ8 وكفرسوم بـ6 وشباب العقبة بنقطة واحدة ومغير السرحان أخيرا دون نقاط.