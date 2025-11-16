منتخبنا يتجاوز منتخب السودان بثنائية زاهر والمنذر وأداء جيد للأحمر

فـي تجربة دولية ودية

أنهى منتخبنا الوطني الأول تجربته الودية الأولى أمام السودان بالفوز بثنائية نظيفة عن طريق زاهر الأغبري والمنذر العلوي جاءا في الشوط الثاني من عمر اللقاء الذي جرت احداثه مساء أمس الأول على ساحة استاد السيب، وذلك تحضيرا للمرحلة التأهيلية لكأس العرب والتي سيواجه الأحمر فيها نظيره منتخب الصومال يوم ٢٧ نوفمبر الحالي في العاصمة القطرية الدوحة، هذا وسيستكمل المنتخب رحلة اعداده عبر مواجهة ودية دولية ثانية ستقام على نفس الملعب في السابعة مساء، بعد غد ليغلق بها الأحمر ملف رحلة استعداده قبل ان يشد الرحال إلى قطر في ٢٣ الشهر الحالي والتجهيز لمواجهة الصومال المصيرية والتي لا تقبل القسمة على اثنين إطلاقا.

تجربة مفيدة

بكل تأكيد جاءت تجربة السودان مفيدة للغاية بالنسبة للجهاز الفني لمنتخبنا وكذلك نظيره منتخب السودان بطبيعة الحال، فكيروش جرب (21) من أصل (٢٥) لاعبا يتواجدون بالمعسكر الحالي، وهو رقم كبير للغاية، ولم يشرك (4) لاعبين فقط وهم ابراهيم المخيني وفايز الرشيدي وعبدالله فواز وعلي البوسعيدي الذي حصل على بطاقة حمراء في نهائي بطولة اتحاد وسط آسيا أمام الهند، وبكل تأكيد فإن الجهاز الفني لمنتخبنا حصل على الكثير من المغانم من تجربة هذا الكم من اللاعبين، وفي الجانب الثاني تعرف كيروش على قدرات اللاعبين الجدد بشكل مثالي، اضافة إلى استفادته من تطبيق أفكاره التي يراها مناسبة لمواجهة الصومال خاصة وأن المدرسة الأفريقية والعطاء هناك يتشابه مع بعضه البعض وسيخدمه امام الصومال.

الأمر الآخر، فقد حقق جوانب اخرى مثل عودة ثقة الجماهير في المنتخب بعد ما حدث في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم ٢٠٢٦ وضياع الفرصة التي كانت على طبق من ذهب حتى الدقيقة (٧٩) من مواجهة الامارات، حينما كان التقدم حينها للأحمر ١ /‏ صفر، ولا ننسى كذلك ان عودة المنذر لقائمة الأحمر وظهوره بهذا المستوى وتسجيله هدف يعد مكتسبا اضافيا كذلك تحقق من هذه المباراة.

استشفاء وراحة

خضع الأحمر صباح أمس لحصة استشفاء في الفندق، وذلك بعد الجهد المبذول من اللاعبين في مباراة السودان، ومنح كيروش اللاعبين راحة من تدريبات المساء أمس، على ان يعاود اللقاء بهم على وجبة الغداء مساء اليوم، وقد غادر عدد كبير من اللاعبين معسكر المنتخب لقضاء هذه المدة الزمنية مع عائلاتهم قبل العودة للتدريبات هذا المساء استعدادا لمباراة ساحل العاج الودية مساء بعد غد إن شاء الله تعالى.