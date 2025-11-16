منتخباتنا تواصل حضورها والطوقي والهنائية يغادران منافسات التايكواندو

فـي دورة التضامن الإسلامي بالرياض

الرياض ـ من أحمد السلماني:

تواصل البعثة الرياضية العُمانية مشاركتها الفاعلة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة المقامة في العاصمة السعودية الرياض، وسط أجواء تنافسية عالية ومشاركة واسعة من أبرز الرياضيين في العالم الإسلامي. وشهدت منافسات امس الاول حضورًا عمانيًا في التايكواندو، إلى جانب لقاءات وتحفيزات إدارية أثمرت انسجامًا أكبر داخل البعثة، فيما تواصل المنتخبات تحضيراتها لخوض استحقاقات قوية خلال الأيام المقبلة.

الطوقي ينتصر ويغادر

قدّم لاعب منتخبنا الوطني للتايكواندو نبراس الطوقي أداءً مشرفًا عندما انتصر في نزاله الأول على الأفغاني رحيمي ليحجز بطاقة العبور نحو مواجهة قوية أمام وصيف العالم الأوزبكي قوديبيريجيف، قبل أن يخسر النزال وينهي مشاركته في البطولة.

وعن مشاركته قال نبراس «بذلت اقصى ما استطيع، تفوقت في المباراة الأولى التي كانت صعبة امام منافس قوي ومن ثم واجهت وصيف العالم والذي تأهل مباشرة لهذا الدور ولم اتمكن من تجاوزه، لا زال المستقبل أمامي وان شاء الله أقدم مستويات افضل في قادم البطولات»، وفي منافسات السيدات، خسرت لاعبتنا أميمة الهنائية مواجهتها أمام المغربية توزانا لتغادر منافسات التايكوندو وتنطلق اليوم الاثنين مشاركة ألعاب القوى على استاد فيصل بن فهد بالملز.

تحفيز اللاعبين

التقى عبدالله بن محمد بامخالف الأمين العام للجنة الأولمبية العُمانية، وموسى بن خميس البلوشي نائب رئيس البعثة، بمنتخبات ألعاب القوى والبارالمبية، حيث عبّرا عن ثقة اللجنة في قدرة اللاعبين على تحقيق نتائج إيجابية، مشددين على أهمية استثمار هذه المشاركة الكبيرة لرفع مستوى الجاهزية، وإهداء سلطنة عمان ميداليات ملوّنة في هذه الأيام الوطنية المجيدة. وأكد سالم بن محمد البوسعيدي مدير البعثة والمسؤول عن الإعداد واللوجستيات، أن مشاركة البعثة جاءت منظمة بشكل دقيق، وسارت بسلاسة بفضل التعاون بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب واللجنة الأولمبية وسفارة سلطنة عمان، وأوضح أن الجهود اللوجستية شملت تنظيم السفر، وتأمين السكن المناسب، وتسهيل تنقلات المنتخبات، وتوفير التجهيزات الفنية والطبية.

من جانبه، أكد سعيد بن جمعة الحراصي نائب مدير البعثة، أن دورة التضامن الإسلامي منحت الرياضيين فرصة ذهبية للاحتكاك بأفضل اللاعبين من مختلف الدول الإسلامية، مما يسهم في رفع الجاهزية الذهنية والفنية.وأشاد الحراصي بالتكاتف الكبير بين الجهات الرسمية والرياضية، وبالأجواء التنظيمية المميزة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لضمان نسخة استثنائية من البطولة.