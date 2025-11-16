لندن ـ أ.ف.ب: قاد الموهبة الصاعدة الشاب إستيفاو والمخضرم كازيميرو منتخب البرازيل للفوز على السنغال 2-0 وديا على ملعب الامارات ستاديوم في لندن أمام 58 ألف متفرج ، ضمن اطار استعداد المنتخبين لمونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل. وصحح منتخب «سيليساو» مساره بعدما كان فرّط بتقدمه بهدفين أمام اليابان ليخرج خاسرا 2-3 في مباراة ودية في طوكيو في أكتوبر. وزج الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب «راقصي السامبا» بتشكيلة هجومية ضمت إلى جانب إستيفاو كلا من ماتيوس كونيا ورودريجو وفينيسيوس جونيور.

