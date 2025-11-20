مواجهات نارية في مونديال الناشئين

مواجهات نارية في مونديال الناشئينتنطلق غدا الجمعة مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما FIFA قطر 2025، والتي تستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، حيث يستضيف مجمع المسابقات في "أسباير زون" 4 مباريات لتحديد المنتخبات التي ستحجز مكانا في الدور نصف النهائي من البطولة.

ويشهد الدور ربع النهائي تواجد 4 منتخبات أوروبية، هي إيطاليا والنمسا وسويسرا والبرتغال، بينما يمثل الكرة الإفريقية منتخبا المغرب وبوركينا فاسو، إلى جانب منتخب واحد من أمريكا الجنوبية "البرازيل"، ومثله من القارة الآسيوية "اليابان".

وتطمح المنتخبات الثمانية في الاقتراب خطوة من المنافسة على لقب البطولة، حيث يضرب المنتخب المغربي، الممثل الوحيد للكرة العربية والذي دون النتيجة الأعلى في البطولة حتى الآن بعد فوزه العريض على كاليدونيا الجديدة بنتيجة (16 - صفر)، موعدا مع نظيره البرازيلي الفائز باللقب 4 مرات من قبل.

جدول مباريات ربع النهائي

النمسا × اليابان – 15:30

إيطاليا × بوركينا فاسو – 16:30

البرتغال × سويسرا – 17:45

المغرب × البرازيل – 18:45