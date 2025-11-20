من سيواجه العراق في الملحق العالمي؟سيواجه منتخب العراق الفائز بين بوليفيا وسورينام في نهائي أحد مسارَي الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 في كرة القدم المقرر في أمريكا الشمالية، بحسب القرعة التي أُجرِيَت اليوم في مقر الاتحاد الدولي (فيفا) في زوريخ، فيما تلتقي إيطاليا، بطلة العالم أربع مرات، إيرلندا الشمالية في نصف نهائي أحد مسارات الملحق الأوروبي.

وفي المسار الآخر من الملحق العالمي، تلعب جمهورية الكونغو الديموقراطية مع الفائز بين جامايكا وكاليدونيا الجديدة.

يقام الملحق بين 23 و31 مارس المقبل في المكسيك، ويتأهّل الفائز من المسارين إلى النهائيات التي يشارك فيها 48 منتخبا للمرة الأولى في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتأهّلَ العراق إلى هذا الملحق بعد تفوّقهِ على الإمارات 3-2 بمجموع مبارتي الدور الخامس من التصفيات الآسيوية، بعد احتلاله وصافة المجموعة الثانية في الدور الرابع خلف السعودية بفارق الأهداف.

ويقضي نظام الملحق بتأهّل المنتخبَين الأعلى تصنيفاً إلى النهائي مباشرة، فيما تلعب المنتخبات الأربعة الأخرى الأقل تصنيفاً الدور نصف النهائي.

وبالتالي، سيخوض العراق مع الكونغو الديموقراطية (تأهّلَت على حساب الكاميرون ونيجيريا في الملحق الإفريقي) نهائي المسارين، نظراً لتصنيفهما الدولي، إذ يحتل المنتخب الإفريقي المركز 56 راهناً و«أسود الرافدين» المركز 58.

في المقابل، تحتل جامايكا المركز 70، بوليفيا 76، سورينام 123 وكاليدونيا الجديدة 149.

وبحال فوزه في مباراته في المسار الثاني، سيُشارِك العراق للمرة الثانية في تاريخه بكأس العالم بعد 1986 في المكسيك عندما ودع من الدور الأول وكان يضم في صفوفه أمثال أحمد راضي وحسين سعيد. آنذاك خسر مباراته الأولى أمام الباراغواي 0-1، ثم بلجيكا 1-2 والمكسيك 0-1 تحت إشراف المدرب البرازيلي إيفاريستو.

ووُضِعَ منتخبا كونكاكاف (سورينام وجامايكا) في مسارَين منفصلَين وفقاً لقاعدة فيفا العامة الخاصة بالقرعة.

وكما العراق، تأمَل جمهورية الكونغو الديموقراطية بالعودة إلى المونديال بعد مشاركة وحيدة في ألمانيا عام 1974 تحت مسمى «زائير».

وأطاحت الكونغو الديموقراطية بنيجيريا صاحبة ست مشاركات سابقة، في نهائي الملحق الإفريقي بركلات الترجيح.

بدورها، بلغت جامايكا المُلحَق العالمي إثر حلولها ثانية في المجموعة الثانية من تصفيات كونكاكاف، والأفضَل تصنيفاً بين المنتخبات التي حلّت ثانية، وهي أيضاً تحلُم بالعودة إلى المونديال بعد مشاركة وحيدة في فرنسا عام 1998.

ومثلها سورينام التي حلّت ثانية في المجموعة الأولى وتبحث عن مشاركتها المونديالية الأولى على الإطلاق منذ أول مشاركة في تصفيات 1978 بعد نيلها استقلالها.

أما بوليفيا فتُعد الأكثر خبرة بين المنتخبات المتنافسة، بثلاث مشاركات سابقة، لكن الأخيرة منها كانت عام 1994 في الولايات المتحدة، في حين أن كاليدونيا هي الأقل تصنيفاً (14).

الثالثة ثابتة؟

وتلتقي إيطاليا مع ضيفتها إيرلندا أيرلندا الشمالية في نصف نهائي المسار الأول من الملحق الأوروبي، على أن تواجه في حال تجاوزها الفائز بين ويلز والبوسنة والهرسك للظفر بإحدى البطاقات الأربع المتبقية عن أوروبا.

وتأمل إيطاليا في أن يكون خوضها الملحق للمرة الثالثة توالياً ثابتاً، بعدما فشلت في تخطيه في النسختَين الأخيرتَين عندما خرجت على يد السويد (0-1 و0-0) في 2018، ومقدونيا الشمالية (0-1) في مونديال 2022.

وعجزت إيطاليا عن حجز بطاقتها مباشرةً إلى العرس العالمي بحلولها ثانيةً في المجموعة التاسعة بفارق ست نقاط خلف النروج المتصدرة، وبالتالي اضطرت إلى خوض الملحق الذي شمل المنتخبات الـ16 منتخباً وُزّعت على أربعة مسارات يتأهل بطل كل منها إلى النهائيات.

وتُقام مباريات نصف النهائي في 26 مارس المقبل، والنهائي في 31 منه.

وتلتقي أوكرانيا مع السويد، وبولندا مع ألبانيا في نصف نهائي المسار الثاني، وتركيا مع رومانيا، وسلوفاكيا مع كوسوفو في نصف نهائي المسار الثالث، والدنمارك مع مقدونيا الشمالية، وجمهورية تشيكيا مع جمهورية أيرلندا في نصف نهائي المسار الرابع.