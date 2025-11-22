الثقافة والرياضية والشباب تنظم ملتقى شباب المستقبل بمسندم

نفذت ادارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة مسندم فعاليات «ملتقى شباب مسندم « والذي جمع عشرات الشباب من مختلف التخصصات ، قدم الملتقى والمتحدث الرئيسي خليفة بن سيف العيسائي مستشار الهيئات الخاصة بمكتب وكيل الوزارة للرياضة والشباب ، هدف الملتقى إلى جمع الشباب من مختلف التخصصات والمجالات لتبادل الأفكار، والخبرات، والموارد، وتعزيز التعاون بينهم ،و تمكين الشباب، وتعزيز مهاراتهم، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
وتحدث عبدالرحمن بن أحمد الملا الشحي مدير إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة مسندم ، كلمته على ان جيل المستقبل هو الشباب الواعد ، وجب علينا المساهمة في تقديم الإرشاد والتوجيه ما أمكن وتقريب المسافات عبر اطلاق ملتقى شباب مسندم الهادف إلى جمع الشباب تحت سقف واحد مع الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية ، ليتعرفوا عليها عن كثب وعلى عملها وماذا تقدم لمواطنيها والمقيمين على اراضيها من خدمات متميّزة .
يقام الملتقى على مدى يومين متتاليين، تخصص مساحات خاصة للشباب لأبداء ارائهم ومناقشة المؤسسة الحكومية ليتعرّف على خدماتها ،
