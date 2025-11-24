ريال مدريد يقع في فخ إلتشي
سقط نادي ريال مدريد في فخ التعادل أمام مضيفه نادي إلتشي 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
تقدم أصحاب الأرض بهدفين عن طريق أليكس فيباس في الدقيقة 53، وألفارو أليكس 84، بينما سجل هدفي ريال مدريد دين هاوسن في الدقيقة 78 وبيلينغهام 87.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 32 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، مقابل 16 نقطة لنادي إلتشي في المركز الحادي عشر.
وفي الجولة ذاتها، فاز أتلتيكو مدريد على مضيفه خيتافي بهدف دون رد سجله دومينغوس دوراتي في الدقيقة 82 ليرفع الفريق رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع مقابل 17 نقطة لخيتافي في المركز السابع.
وتعادل ريال بيتيس مع ضيفه جيرونا بهدف لمثله، حيث تقدم جيرونا بهدفه عن طريق فلاديسلاف فانات في الدقيقة (20)، فيما سجل فالنتين غوميز هدف التعادل لريال بيتيس في الدقيقة 75.
ورفع بيتيس رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس مقابل 11 نقطة لجيرونا في المركز الثامن عشر.
كما تعادل رايو فايكانو مع مضيفه ريال أوفيدو من دون أهداف ليرفع فايكانو رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر، مقابل 9 نقاط لريال أوفيدو في المركز العشرين الأخيرة.
