 الحسين اربد يلتقي سباهان الإيراني بدوري أبطال آسيا الثلاثاء

الرياض - كتبت رنا صلاح - يلتقي فريق الحسين اربد لكرة القدم نظيره سباهان أصفهان الإيراني، عند الساعة السابعة من مساء يوم غد الثلاثاء، في المباراة التي تقام في طهران في اطار منافسات دوري أبطال آسيا 2.

وضمن فريق الحسين اربد التأهل للدور الثاني بعيدا عن نتيجته في مباراة يوم غد، حيث فاز بالذهاب على فريق سباهان الإيراني بنتيجة 1-0، كما فاز على فريق آهال التركماني بنتيجة 4-1، قبل أن يخضع لاستراحة في الجولتين الأخيرتين بسبب انسحاب فريق موهون باجان الهندي من البطولة.

وتضم قائمة الفريق المغادرة إلى إيران تحت قيادة المدرب البرتغالي كيم ماتشادو، كلا من يزيد أبو ليلى، مراد الفالوجي، محمود الكواملة، سعد الروسان، سليم عبيد، أدهم القرشي، إيتالو سيلفا، علي حجبي، أحمد عساف، ورد البري، أحمد عبيدات، بيدرو هنريكي، لاتير فال، هاشم مبيضين، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، يوسف قشي، عبيدة النمارنة، أحمد بني مصطفى، عارف الحاج، فارس غطاشة، محمود خروبة، عودة فاخوري، عبد الله العطار وخلدون صبرة.

ويجري فريق الحسين مساء اليوم الاثنين، تدريبه الرئيسي على ملعب المباراة، استعدادا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الإيراني.