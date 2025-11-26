برشلونة يواصل الترنّح في الأبطال
واصل فريق برشلونة الإسباني بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك الترنح في مشواره بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بخسارة ثقيلة خارج ملعبه أمام تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 3-0، يوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.
سجل ثلاثية الفريق الإنجليزي كل من كوندي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة (27)، وستيفاو ويليان (55)، وليام ديلاب (73).
وواصل برشلونة نزيف النقاط بعد تعادله 3-3 أمام كلوب بروغ في الجولة الماضية، وتلقى خسارته الثانية، ليتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز 15.
أما تشيلسي، فقد حقق فوزه الثالث، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، ويحتل المركز الرابع.
وفي مباراة أخرى من الجولة ذاتها، حقق باير ليفركوزن الفوز على مضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد، ليرفع الفريق الألماني رصيده إلى (8) نقاط في المركز الثالث عشر مقابل (10) نقاط للفريق الإنجليزي في المركز السادس.
وفي بقية المباريات، فاز نابولي الإيطالي على كارباخ الأذربيجاني بهدفين دون رد، وتغلب مارسيليا الفرنسي على نيوكاسل الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، ويوفنتوس الإيطالي على بودوجليمت النرويجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبوروسيا دورتموند الألماني على فياريال الإسباني بأربعة أهداف دون رد.
