فوز أرسنال والريال وباريس وأتلتيكو

فوز أرسنال والريال وباريس وأتلتيكوانفرد فريق أرسنال الإنجليزي بصدارة الترتيب العام للمجموعة الموحدة ضمن منافسات بطولة دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق فوزه الخامس تواليا (العلامة الكاملة) على حساب ضيفه بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة (3- 1) في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء في الجولة الخامسة، والتي شهدت انتصارين مهمين لباريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني.

ففي المباراة الأولى، واصل أرسنال الإنجليزي انتصاراته وألحق الخسارة الأولى بضيفه بايرن ميونيخ الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف في العاصمة لندن.

وسجل الهولندي يوريان تيمبر ونونو ماديوكي والبرازيلي جابرييل مارتينيلي في الدقائق (22، 69، 77) أهداف أرسنال، ولينارت كارل في الدقيقة (32) هدف بايرن ميونيخ.

ورفع أرسنال بفوزه رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب العام، في المقابل توقفت مسيرة انتصارات بايرن ميونيخ ومني بخسارته الأولى ليتوقف رصيده عند 12 نقطة.

وعلى صعيد متصل حقق فريقا ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي فوزهما الرابع في المسابقة ورفع رصيدهما إلى 12 نقطة، بعد فوز الأول الصعب (4- 3) على مضيفه أولمبياكوس اليوناني الذي تجمد رصيده عند نقطتين، وتغلب الثاني الصعب بنتيجة (5- 3) على ضيفه توتنهام هوتسبر الإنجليزي الذي تجمد رصيده عند 8 نقاط.

أما في بقية المباريات، فقد واصل ليفربول الإنجليزي نتائجه السئية على كافة المستويات، فبعدما نال ست هزائم في الأسابيع السبعة الأخيرة في مسابقة الدوري المحلي، مني بهزيمته الثانية على المستوى الاوروبي أمام ضيفه ايندهوفن الهولندي (1- 4)، وتوقف رصيده عند 9 نقاط، فيما رفع الفريق الهولندي رصيده إلى 8 نقاط.

كما فاز اتلتيكو مدريد الإسباني على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي (2- 1)، وكوبنهاغن الدنماركي على ضيفه كايرات الماتي الكازاخستاني (3- 2)، واتلانتا الإيطالي على مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني (3- صفر)، وسبورتنغ لشبونة البرتغالي على ضيفه كلوب بروج البلجيكي (3- صفر)، وتعادل أيه أي بافوس القبرصي وضيفه موناكو الفرنسي (2-2).