إيطاليا تحصد برونزية مونديال الناشئين
توّج منتخبُ إيطاليا بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة لكرة القدم، بعد فوزه على البرازيل بركلات الترجيح.
ولعب منتخبُ البرازيل بنقصٍ عددي منذ الدقيقة 14 بعد طرد لاعبه فيتاو بعدما نال بطاقةً صفراء أولى في الدقيقة السادسة، وثانيةً بعدها بـ8 دقائق.
وخيم التعادلُ على مجريات اللقاء ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي حسمت فوزَ إيطاليا بنتيجة 4 - 2 بعدما سجل للمنتخب الإيطالي كلٌّ من فينتشنزو بريسكو وسيمون لونتاني وجان تريفور مامبوكو وأليسيو بارالا.
وفي المقابل سجل أهدافَ البرازيل ديل أولَ ركلة، وتبعه تياجينيو بتسجيل الركلة الثانية، فيما أهدر كلٌّ من لويس فيليبي باتشيكو ولويس إدواردو ركلتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا تحصد برونزية مونديال الناشئين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.