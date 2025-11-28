البرتغال تتوج بكأس العالم للناشئين

البرتغال تتوج بكأس العالم للناشئينتُوّج منتخب البرتغال بلقب كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 1 - صفر على منتخب النمسا يوم الخميس في المباراة النهائية للمسابقة.

وعلى ملعب خليفة الدولي، سجل أنيسيو كابرال هدف منتخب البرتغال الوحيد في الدقيقة 32 ليمنح بلاده لقبها الأول في البطولة التي جرت بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة.

وأحرز منتخب إيطاليا الميدالية البرونزية في البطولة عقب تغلبه بركلات الترجيح على منتخب البرازيل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في وقت سابق من اليوم ذاته.