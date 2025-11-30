فودين ينقذ سيتي من فخ ليدز

فودين ينقذ سيتي من فخ ليدزحقق فريق مانشستر سيتي فوزا صعبا على ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 3 - 2، في المباراة التي جرت مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقاد فيل فودين فريقه سيتي إلى هذا الفوز بتسجيله هدفين، في الدقيقتين (الأولى والـ 25)، قبل أن يضيف جوسكو جفارديول الهدف الثالث في الدقيقة (90+1)، فيما سجل دومينيك كالفيرت ليوين، ولوكاس نميشا هدفي ليدز في الدقيقتين (49 و68).

وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 25 نقطة، ليعزز موقعه في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط عن المتصدر أرسنال الذي يلعب مع تشيلسي غدا.

في المقابل، تلقى ليدز يونايتد خسارته الثامنة هذا الموسم، ليظل في المركز الثامن عشر برصيد (11) نقطة.

كما شهدت مباريات هذه الجولة أيضا، فوز برنتفورد على بيرنلي بنتيجة 3 - 1، وسندرلاند على بورنموث 3- 2، ونيوكاسل على إيفرتون بنتيجة 4 -1.