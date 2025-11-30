فودين ينقذ سيتي من فخ ليدز
حقق فريق مانشستر سيتي فوزا صعبا على ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 3 - 2، في المباراة التي جرت مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وقاد فيل فودين فريقه سيتي إلى هذا الفوز بتسجيله هدفين، في الدقيقتين (الأولى والـ 25)، قبل أن يضيف جوسكو جفارديول الهدف الثالث في الدقيقة (90+1)، فيما سجل دومينيك كالفيرت ليوين، ولوكاس نميشا هدفي ليدز في الدقيقتين (49 و68).
وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 25 نقطة، ليعزز موقعه في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط عن المتصدر أرسنال الذي يلعب مع تشيلسي غدا.
في المقابل، تلقى ليدز يونايتد خسارته الثامنة هذا الموسم، ليظل في المركز الثامن عشر برصيد (11) نقطة.
كما شهدت مباريات هذه الجولة أيضا، فوز برنتفورد على بيرنلي بنتيجة 3 - 1، وسندرلاند على بورنموث 3- 2، ونيوكاسل على إيفرتون بنتيجة 4 -1.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فودين ينقذ سيتي من فخ ليدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.