ليفربول يتنفس ويونايتد يتخطى بالاس

ليفربول يتنفس ويونايتد يتخطى بالاسحقق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على مستضيفه كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، اليوم ضمن المرحلة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم كريستال بالاس أولاً عبر مهاجمه جان فيليب ماتيتا الذي أحرز لفريقه ركلة جزاء في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 54 تمكن جوشوا زيركزي من تسجيل هدف التعادل قبل أن ينجح ماسون ماونت في تسجيل الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 63.

وبذلك، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 21 نقطة، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 20 نقطة.

من جهته، عاد ليفربول من أرض مستضيفه وست هام يونايتد بالفوز بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة نفسها.

وقد سجل الهدف الأول المهاجم السويدي ألكسندر إيساك في الدقيقة 60، وأضاف الثاني الهولندي كودي خاكبو.

ولعب وست هام بـ 10 لاعبين ابتداء من الدقيقة 84 بعد طرد لاعبه البرازيلي لوكاس باكيتا.

وبهذه النتيجة، أصبح ليفربول في المركز الثامن برصيد 21 نقطة، ووست هام في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.