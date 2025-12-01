ديربي لندن يكتفي بالتعادل الإيجابي

ديربي لندن يكتفي بالتعادل الإيجابيحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة تشيلسي أمام ضيفه آرسنال، في قمة الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن.

تقدم تشيلسي بالهدف الأول عن طريق تريفوه تشالوباه في الدقيقة 48، قبل أن يدرك ميكل ميرينو هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 59.

ورفع أرسنال رصيده إلى 30 نقطة وبقي في الصدارة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي تقدم للمركز الثاني، في حين تراجع تشيلسي للمركز الثالث وله 24 نقطة.

وفي المباريات الأخرى، فاز أستون فيلا على ضيفه وولفرهامبتون بهدف وحيد سجله الفرنسي بوباكار كامارا (67)، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد وولفرهامبتون عند نقطتين فقط في المركز الـ 20 بقاع الترتيب.

وحقق برايتون فوزاً ثميناً على نوتنغهام فورست بهدفين دون رد، سجلهما ماكسيم دي كوبير وستيافنوس تيماس في الدقيقتين 45+ 1 و88 تواليا، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد نوتنغهام فورست عند 12 نقطة في المركز السادس عشر.