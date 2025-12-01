فوز هامبورغ وفرايبورغ في البوندسليغا

فوز هامبورغ وفرايبورغ في البوندسليغاحقق فريق هامبورغ الفوز على ضيفه شتوتغارت بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن الجولة 12 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

سجل هدفي هامبورغ، روبرت غلاتسيل في الدقيقة 17، وفابيو فييرا في الدقيقة (90 +4)، فيما سجل هدف شتوتغارت الوحيد، دينيز أونداف في الدقيقة 51.

وشهدت المباراة تعرض ألكسندر روسلينغ ليسيت، لاعب هامبورغ، للطرد في الدقيقة 81، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين، لكن ذلك لم يمنع هامبورغ من تحقيق الفوز.

وبهذه النتيجة، رفع هامبورغ رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث عشر، بعدما حقق انتصاره الثالث هذا الموسم.. في المقابل تجمد رصيد شتوتغارت عند 22 نقطة في المركز السادس.

وفي مباراة ثانية، تعادل آينتراخت فرانكفورت مع ضيفه فولفسبورغ بهدف لمثله.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطتين خلف المراكز الأربع الأولى في ترتيب الدوري الألماني.. كما رفع فولفسبورغ رصيده إلى تسع نقاط في المركز الخامس عشر، بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط للدرجة الثانية.

وفي مباراة ثالثة وأخيرة، تغلب فرايبورغ على ضيفه ماينز برباعية نظيفة.

وشهدت المباراة تعرض باول نبيل، لاعب ماينز، للطرد في الدقيقة 28.

ورفع فرايبورغ رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد ماينز عند ست نقاط في المركز الثامن عشر والأخير في ترتيب المسابقة.

ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني برصيد 34 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن لايبزج صاحب المركز الثاني.