جيرونا يمنح برشلونة صدارة الليغا

جيرونا يمنح برشلونة صدارة الليغامنح جيرونا جاره الكاتالوني برشلونة صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تعادل مع ضيفه ريال مدريد بهدف لمثله في الجولة 14 من "الليغا" يوم الأحد.

تقدم جيرونا عبر المغربي الدولي عزالدين أوناحي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، لكن فينيسيوس جونيور حصل لريال مدريد على ركلة جزاء في الدقيقة 66 نفذها زميله الفرنسي كيليان مبابي على يسار حارس المرمى مسجلاً هدف التعادل.

وأصبح رصيد ريال مدريد 33 نقطة في المركز الثاني خلف غريمه التقليدي برشلونة بنقطة واحدة بعدما تعادل 3 مباريات على التوالي، بينما بقي جيرونا في المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة.

ويلعب ريال مدريد في ضيافة أتلتيك بلباو يوم الأربعاء، بينما يلعب برشلونة مع ضيفه أتلتيكو مدريد في مباراة قمة قبلها بيوم.

وفي الجولة ذاتها، حقق ريال بيتيس الفوز على إشبيلية بهدفين دون رد، في ديربي الأندلس سجلهما بابلو فورنالس في الدقيقة (54)، وسيرجي ألتميرا (68)، ليرفع بيتيس رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس، فيما بقي إشبيلية في المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة.

كما فاز فياريال على مضيفه ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتقدم للمركز الثالث في الترتيب برصيد 32 نقطة، مقابل 16 نقطة لريال بيتيس في المركز التاسع.

وتغلب إسبانيول على مضيفه سيلتا فيغو بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس، مقابل 16 نقطة لسيلتا فيغو في المركز الثاني عشر.