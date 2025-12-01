الرياض - كتبت رنا صلاح - في أجواء عربية مشحونة بالإثارة، تتجه أنظار الجماهير مساء الإثنين 1 ديسمبر 2025 نحو ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، لمتابعة مباراة قوية تجمع منتخب سوريا مع منتخب تونس في افتتاح منافسات كأس العرب 2025، ويُعد هذا اللقاء من أبرز مواجهات الجولة الافتتاحية، حيث يجمع ديربي نسور قاسيون ونسور قرطاج بين القوة والندية والإثارة، ويترقبه عشاق الكرة العربية بشغف كبير نظرًا لتاريخ المنتخبين وحضورهم القوي في البطولات الإقليمية، ويتزايد البحث عن القنوات الناقلة وطرق المشاهدة عبر الإنترنت.

الحماس صار أعلى..مشاهدة مباراة Syria vs Tunisia مباشر لحظة بلحظة في كأس العرب 2025-2026

تنطلق المباراة اليوم الإثنين وفق المواعيد التالية لتسهيل متابعة الجماهير في جميع الدول العربية:

16:00 عصرًا بتوقيت السعودية وسوريا

17:00 مساءً بتوقيت الإمارات

14:00 ظهرًا بتوقيت تونس

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وتونس

تحظى البطولة هذا الموسم بتغطية إعلامية واسعة عبر مجموعة من القنوات المفتوحة التي أعلنت بث المباراة مجانًا، ومن أبرزها:

beIN SPORTS HD (مفتوحة)

beIN Xtra 1

قنوات الكأس القطرية

دبي الرياضية

أبوظبي الرياضية

الكويت الرياضية

المشاهدة عبر الإنترنت

يمكن متابعة المباراة مباشرة عبر البث المجاني على الإنترنت من خلال:

القناة الرسمية لـ beIN SPORTS على منصة يوتيوب

معلق مباراة سوريا وتونس