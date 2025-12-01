الرياض - كتبت رنا صلاح - تشتد المنافسة اليوم في الجولة الأولى لبطولة كأس العرب 2025، حيث يشهد ملعب أحمد بن علي في قطر نزالاً بين المنتخب التونسي والمنتخب السوري، هذه المواجهة هي أول اختبار حقيقي للفريقين في البطولة، ويترقبها الجمهور بشغف، وفي الإطار ذاته، سيتم استعراض موعد انطلاق صافرة البداية، والتوقعات المتعلقة بالتشكيلة، وكذلك القنوات التي ستبث اللقاء.

Tunisia vs Syria.. القناة الناقلة لمباراة منتخب تونس ضد سوريا اليوم ومعلق المباراة في بطولة كأس العرب 2025

اليوم الإثنين الموعد المحدد للمواجهة الكبيرة بين تونس وسوريا، تحتضن أرضية ملعب أحمد بن علي هذه المباراة الهامة. توقيت الإشارة الأولى هو الساعة 03:00 مساءً بتوقيت مصر، و04:00 بتوقيت الرياض والدوحة، بينما يبدأ العرض الكروي في 05:00 مساءً بتوقيت أبوظبي ودبي.

موعد مباراة منتخب تونس ضد سوريا اليوم

القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد سوريا اليوم

تنقل قناة beIN Sports HD المفتوحة أحداث القمة الكروية المرتقبة التي تجمع اليوم بين المنتخب السوري ونظيره المنتخب التونسي، سيتولى المعلق الرياضي أحمد البلوشي مهمة التعليق على مجريات اللقاء عبر القناة القطرية، وتحظى المباراة بتغطية إضافية وموسعة؛ إذ ستُبث المواجهة عبر شاشات شبكة قنوات الكأس، إلى جانب قنوات أبوظبي الرياضية، ودبي الرياضية، والكويت الرياضية، مما يضمن وصول التغطية إلى جمهور واسع في المنطقة.

تشكيل منتخب سوريا المتوقع اليوم

حراسة المرمى: إلياس هدايا.

خط الدفاع: أحمد فقا – عبد الله الشامي – خالد كردغلي – زكريا حنان.

خط الوسط: محمد عنز – ألمار إبراهام – محمد الصلخدي – محمود الأسود.

خط الهجوم: محمد الحلاق – عمر خربين.

تشكيل منتخب تونس المتوقع اليوم