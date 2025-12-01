الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الشباب عن تجهيز صالات المدن الرياضية لعرض مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم خلال مشاركته في بطولة كأس العرب على شاشات عملاقة.

شاشات لبث مباريات المنتخب الوطني في كأس العرب 2025

وقالت الوزارة في بيان الاثنين، إنها ستفتح الصالات الرياضية في المدن الرياضية لاستقبال الجماهير وعرض المباريات بدءا من المباراة الأولى للمنتخب التي ستقام الأربعاء الموافق 3 كانون الأول، أمام المنتخب الإماراتي؛ وذلك قبل ساعتين من موعد بدء المباراة.

ووفق البيان؛ فإن ذلك يأتي لإتاحة الفرصة أمام الجمهور الأردني لدعم وتشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم، حيث يتخلل عرض المباريات فقرات غنائية وطنية.

وبينت الوزارة أماكن عرض المباريات على النحو التالي: