فوز سوريا وفلسطين في كأس العرب
افتتح منتخب سوريا منافسات كأس العرب 2025 لكرة القدم، بفوز ثمين على نظيره التونسي 1-0 اليوم الاثنين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى للبطولة.
ويدين منتخب سوريا بالفضل في هذا الفوز لعمر خربين الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة الـ48 عبر ضربة حرة مباشرة.
وفي مباراة الافتتاح، خطف المنتخب الفلسطيني فوزاً درامياً وثميناً من مضيفه القطري بنتيجة 1-0.
سجل منتخب فلسطين هدف الفوز القاتل في الوقت المحتسب بدل الضائع، عبر نيران صديقة من سلطان البريك في مرماه بالدقيقة 94.
بهذه النتيجة، ارتفع رصيد منتخب فلسطين إلى 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بالتساوي مع سوريا في عدد النقاط نفسه، بينما جاء منتخبا قطر وتونس في المركزين الثالث والرابع بدون نقاط.
