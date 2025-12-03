ليفركوزن إلى ربع نهائي كأس ألمانيا
أطاح فريق باير ليفركوزن بنظيره بوروسيا دورتموند من منافسات الدور ثمن النهائي كأس ألمانيا لكرة القدم، بعد فوزه عليه بنتيجة (1- صفر) في المباراة التي جرت بنيهما مساء الثلاثاء في دورتموند.
سجل الجزائري إبراهيم مازا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (34).
وتأهل باير ليفركوزن بهذا الفوز إلى الدور ربع النهائي، وواصل حملته لاستعادة لقب الكأس الذي حققه الموسم قبل الماضي (2023- 2024)، والوصول إلى لقبه الثالث في المسابقة.
في المقابل، أخفق بوروسيا دورتموند الفائز باللقب خمس مرات، من جديد في حصد لقب المسابقة الغائبة عن خزائنه منذ موسم (2020- 2021).
وأقيمت ثلاث مباريات أخرى في الدور ثمن النهائي، أسفرت عن تأهل كل من هيرتا برلين وسانت باولي ولايبزج بعد الفوز على كل من كايزرسلاوترن (6- 1)، وبوروسيا مونشنغلادباخ (2- 1)، وماجديبورج (3- 1) على الترتيب.
