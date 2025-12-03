السيتي يرفض "ريمونتادا" فولهام

السيتي يرفض "ريمونتادا" فولهامشدد فريق مانشستر سيتي الخناق على منافسه أرسنال في صدارة بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد فوز الصعب على مضيفه فولهام 5- 4 في المباراة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء في الجولة الرابعة عشرة من "البريميرليغ".

وسجل النرويجي إرلينغ هالاند (17)، وتيجاني ريندرز (37)، وفيل فودين (44، 48)، وساندير بيرج لاعب فولهام بالخطأ في مرماه (54) أهداف مانشستر سيتي، وإيميل سميث رو (45 + 2)، وأليكس إيوبي (57) والبديل صامويل تشوكويزي (72 ، 78) أهداف فولهام.

ورفع السيتي بهذا الفوز رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط خلف أرسنال المتصدر الذي سيلتقي مع برنتفورد يوم غد الأربعاء في نفس الجولة.

في المقابل، مني فولهام بهزيمته السابعة مقابل 5 انتصارات وتعادلين، ليتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر.

وشهد اللقاء عودة هالاند للتهديف بعد غياب دام لثلاث مباريات متتالية، بينها الخسارة في دوري أبطال أوروبا على "ستاد الاتحاد" أمام باير ليفركوزن، ليسجل بذلك الهدف الـ15 له هذا الموسم في الدوري، والهدف الـ20 في 19 مباراة ضمن كافة المسابقات.

كما رفع اللاعب النرويجي بهذا الهدف رصيده إلى 100 هدف في 111 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أسرع لاعب يصل إلى المئة هدف، متفوقا على ألن شيرر (احتاج إلى 124 مباراة) وهدافين كبار آخرين مثل هاري كاين (141) والأرجنتيني سيرخيو أغويرو (147) والفرنسي تييري هنري (160).

وأقيمت مباراتان ضمن نفس الجولة، ففي الأولى فاز ايفرتون على مضيفه بورنموث (1- صفر)، أما الثانية فقد شهدت تعادل نيوكاسل يونايتد وضيفه توتنهام هوتسبر (2- 2).