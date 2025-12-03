الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الشباب عن تجهيز صالات المدن الرياضية لعرض مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم خلال مشاركته في بطولة كأس العرب على شاشات عملاقة.

فتح الصالات الرياضية أمام الجمهور لعرض مباراة النشامى اليوم

وقالت الوزارة في بيان، إنها ستفتح الصالات الرياضية في المدن الرياضية لاستقبال الجماهير وعرض المباريات بدءا من المباراة الأولى للمنتخب التي ستقام اليوم عند الساعة الثامنة مساء، أمام المنتخب الإماراتي؛ وذلك قبل ساعتين من موعد بدء المباراة.

ووفق البيان؛ فإن ذلك يأتي لإتاحة الفرصة أمام الجمهور الأردني لدعم وتشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم، حيث يتخلل عرض المباريات فقرات غنائية وطنية.