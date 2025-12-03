الرياض - كتبت رنا صلاح - اليوم يشهد استاد 974 في قطر مواجهة عربية قوية بين منتخب العراق ومنتخب البحرين ضمن الجولة الاولى لكأس العرب 2025. المباراة تمثل انطلاقة البطولة وتعد الجماهير بمنافسة مشوقة ولقطات مثيرة منذ اللحظة الاولى.

“على الهواء من قلب الملعب”… العراق Iraq ضد البحرين Bahrain في كأس العرب 2025 مع تغطية شاملة لكل الأهداف

موعد مباراة العراق ضد البحرين

تبدأ المباراة اليوم الاربعاء 3 ديسمبر 2025 على استاد 974، مع صافرة البداية الساعة 04:30 مساء بتوقيت مصر، 05:30 مساء بتوقيت السعودية، و06:30 مساء بتوقيت الامارات. الجمهور على موعد مع مواجهة حماسية مليئة بالاثارة والتحدي بين الفريقين منذ الدقيقة الاولى.

القنوات الناقلة والتعليق

ستُبث المباراة مباشرة على شبكة قنوات بي ان سبورت المفتوحة، كما يمكن متابعة اللقاء على قنوات الكاس، ابو ظبي الرياضية، دبي الرياضية، والكويت الرياضية. التعليق سيكون من المعلق الرياضي حفيظ دراجي، الذي سيرافق المشاهدين في كل لحظة مثيرة ويزيد من تشويق اللقاء.

تشكيل منتخب العراق المتوقع

حراسة المرمى: جلال حسن

خط الدفاع: حسين علي – سعد ناطق – ريبين سولاقا – ميرخاس دوسكي

خط الوسط: اسامة الرشيد – امير العماري – علي جاسم

خط الهجوم: ابراهيم بايش – ايمن حسين – يوسف امين

تشكيل منتخب البحرين المتوقع