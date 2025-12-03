العراق يفتتح المشوار بثنائية في البحرين
حقق المنتخب العراقي الفوز على نظيره البحريني بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب لكرة القدم.
سجل هدفي "أسود الرافدين" كل من إبراهيم لطف الله حارس مرمى البحرين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 10، ومهند علي في الدقيقة 25، في حين أحرز هدف البحرين اللاعب هشام السيد في الدقيقة 79.
ورفع منتخب العراق رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، في حين استمر منتخب البحرين بدون نقاط في المركز الرابع، خلف الجزائر والسودان ولكل منهم نقطة واحدة.
