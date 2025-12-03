مبابي يقود ريال مدريد للفوز على بلباو
خرج ريال مدريد بفوز عريض من ملعب مضيفه أتلتيك بلباو 3-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، والمقدمة من الجولة التاسعة عشرة للدوري الإسباني لكرة القدم.
أحرز المهاجم الفرنسي كيليان مبابي هدفين للفريق الملكي في الدقيقتين (7، 59)، تخللهما هدف مواطنه إدواردو كامافينغا في الدقيقة 42 من زمن اللقاء.
ورفع ريال مدريد رصيده بهذا الفوز إلى 36 نقطة من 15 مباراة، يحتل بها في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط عن برشلونة المتصدر.
في المقابل تجمد رصيد بلباو عند 31 نقطة، ويشغل المركز الرابع على سلم الترتيب.
