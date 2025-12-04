فلسطين تخطف تعادلاً مثيراً من تونس

فلسطين تخطف تعادلاً مثيراً من تونسخطف منتخب فلسطين نقطة ثمينة بعد تعادله 2-2 مع نظيره التونسي في مباراة مثيرة جمعتهما مساء اليوم في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب.

ونجح "الفدائي"، الذي فاز في الجولة الأولى على قطر 1 - صفر في واحدة من أكبر المفاجآت، في أن يحول تأخره صفر - 2 إلى التعادل بهدفين لكل منتخب على ملعب لوسيل.

سجل عمر العيوني هدف تقدم تونس في الدقيقة 16، وأضاف فراس شواط الهدف الثاني في الدقيقة 51، بينما سجل حامد حمدان هدف تقليص الفارق لفلسطين بالدقيقة 61، قبل أن يتعادل زيد القنبر بالدقيقة 85.

ورفع منتخب فلسطين رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، والتي يلتقي فيها لاحقاً منتخب سوريا ولديه 3 نقاط، مع قطر بلا نقاط.

أما منتخب تونس، وصيف النسخة الماضية من البطولة، فقد حصد أول نقطة بتعادله.