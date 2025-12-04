تعادل "مجنون" بين سوريا وقطر
أفلت منتخب سوريا من هزيمة محققة أمام مضيفه القطري وتعادل معه 1-1 في مباراة مجنونة شهدها ملعب خليفة الدولي مساء اليوم في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب.
تقدم منتخب قطر عن طريق أحمد علاء الدين في الدقيقة 77، قبل أن يدرك عمر خربين التعادل لسوريا في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
وحصل المنتخب السوري على النقطة الرابعة في مشواره بالبطولة، بعدما فاز على تونس 1-صفر في الجولة الأولى، ليحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف خلف منتخب فلسطين المتصدر.
على الجانب الآخر، حصل المنتخب القطري على النقطة الأولى في مشواره بالمجموعة، ليحتل المركز الرابع والأخير بفارق الأهداف فقط خلف تونس في المركز الثالث.
