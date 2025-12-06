السيتي يهدد صدارة أرسنال

السيتي يهدد صدارة أرسنالاستغل مانشستر سيتي سقوط أرسنال المتصدر 1-2 أمام أستون فيلا، وقلص الفارق بينهما إلى نقطتين بفوزه الكبير على ضيفه سندرلاند 3-0، مشعلاً سباق اللقب، في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 31 نقطة مقابل 33 لأرسنال، و30 نقطة لأستون فيلا الثالث.

وعلى ملعب الاتحاد في مانشستر، استغل سيتي هدية أستون فيلا على أكمل وجه بإكرامه وفادة ضيفه سندرلاند بثلاثية نظيفة، موجهاً إنذاراً شديد اللهجة إلى مضيفه ريال مدريد الإسباني الذي سيلاقيه الأربعاء المقبل في الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحسم سيتي نتيجة المباراة في شوطها الأول بهدفي مدافعيه البرتغالي روبن دياش عندما تلقى كرة من الفرنسي ريان شرقي فسددها قوية بيمناه من خارج المنطقة (32)، والكرواتي يوشكو غفارديول برأسية قوية إثر ركلة ركنية انبرى لها فيل فودن (35).

وأهدر العملاق النروجي إرلينغ هالاند فرصة التعزيز إثر تلقيه كرة أمام المرمى من شرقي تابعها برعونة وأبعدها المدافع نوردي موكييلي من خط المرمى (58).

وعزز فودن تقدم سيتي برأسية قوية من مسافة قريبة إثر مجهود فردي رائع وتمريرة أروع من شرقي (65).

وحرم الحارس الهولندي روبين روفس شرقي من هدف بتصديه لتسديدته القوية من داخل المنطقة بعد مجهود فردي رائع إلى ركنية (76).

وواصل تشيلسي نزيف النقاط بفشله في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة توالياً بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه بورنموث 0-0.

ولم ينجح كول بالمر في إلهام الفريق اللندني رغم عودته إلى التشكيلة الأساسية للمرّة الأولى منذ أيلول/ سبتمبر إثر تعافيه من الإصابة، فاكتفى "البلوز" بنقطة أبعدته ثماني نقاط عن الصدارة في المركز الرابع.

وخفف توتنهام الضغط عن مدربه الدنماركي توماس فرانك بتحقيق أول فوز له على أرضه في الدوري منذ المرحلة الافتتاحية عندما تغلب على فريقه السابق برنتفورد بهدفين نظيفين سجلهما البرازيلي ريشارليسون (25) والهولندي تشافي سيمونز (43).

وواصل نيوكاسل نتائجه الجيدة بفوزه على بيرنلي المنقوص 2-1، فارتقى إلى المركز العاشر.

وسجل البرازيلي برونو غيمارايش الهدف الأول مباشرة من ركلة ركنية، قبل أن يضيف أنتوني غوردون الثاني من ركلة جزاء تسبب بها المدافع البرازيلي لوكاس بيريز وعوقب ببطاقة حمراء.

وعاد شون دايش إلى ملعب إيفرتون كمدرب لنوتنغهام فوريست ومني بخسارة ثقيلة وبثلاثية نظيفة.

وجاء الهدف الأول بنيران صديقة عبر المدافع الصربي نيكولا ميلينكوفيتش (2 خطأ في مرمى فريقه)، قبل أن يسجل ثيرنو باري هدفه الأول مع إيفرتون (45+3) ويضيف كيرنان ديوسبري-هال الثالث (80).

وصعد إيفرتون إلى المركز الخامس برصيد 24 نقطة مقابل 15 لفوريست السادس عشر.

وواصل جاره وغريمه التقليدي ليفربول ترنحه وفرّط في تقدمه مرّتين على مضيفه ليدز يونايتد قبل أن يخرج متعادلاً 3-3 في مباراة أبقى مدربه الهولندي آرني سلوت مهاجمه الدولي المصري محمد صلاح على دكة البدلاء للمرّة الثالثة توالياً.

وبدا ليفربول في طريقه إلى تحقيق فوزه الثامن هذا الموسم عندما تقدم بثنائية لمهاجمه الفرنسي أوغو إيكيتيكي (48 و50)، لكنّ ليدز رد بهدفين لدومينيك كالفرت-ليوين (73 من ركلة جزاء) والألماني أنطون ستاخ (75).

وأعاد المجري دومينيك سوبوسلاي التقدم لليفربول بتسجيله الهدف الثالث (80)، لكنّ الياباني آو تاناكا أدرك التعادل لليدز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.