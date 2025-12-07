أولمبي اليمن يخسر أمام الإمارات بثلاثية
خسر منتخب اليمن الأولمبي أمام نظيره الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كاس الخليج لكرة القدم.
سجل هدف الأحمر اليمني ناصر محمد في الدقيقة 45+2، بينما أحرز للإمارات علي المعمري ومنصور المنهالي وحاتم عباس في الدقائق 57 و63 و92.
بهذه النتيجة، تجمد رصيد الأولمبي اليمني عند 3 نقاط، فيما رفع منتخب الإمارات رصيده إلى 6 نقاط متصدراً المجموعة.
ويخوض منتخبنا الوطني مباراته الأخيرة يوم الأربعاء المقبل أمام نظيره العماني الخاسر لقاء اليوم أمام العراق بهدفين نظيفين، فيما سيلاقي "أسود الرافدين" نظيره الإماراتي.
