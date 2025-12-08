كريستال بالاس يقفز إلى الرابع

كريستال بالاس يقفز إلى الرابعفاز كريستال بالاس على مضيفه فولهام بهدفين مقابل هدف يوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل هدفي كريستال بالاس إدي نكيتاه في الدقيقة (20)، ومارك جويهي (87)، بينما سجل هاري ويلسون هدف فولهام في الدقيقة (38).

وبهذه النتيجة يقفز كريستال بالاس للمركز الرابع في الترتيب العام برصيد (26) نقطة فيما بقي فولهام في المركز الخامس عشر برصيد (17) نقطة.

وفي الجولة ذاتها، تعادل فريقا برايتون مع ضيفه وست هام يونايتد بهدف لمثله.

تقدم وست هام بهدفه عن طريق جارود بوين في الدقيقة (73)، وأدرك جورجينيو التعادل لبرايتون في الدقيقة (90+1).

ورفع برايتون رصيده إلى (23) نقطة في المركز السابع، مقابل (13) نقطة لوست هام في المركز الثامن عشر.

ويتصدر آرسنال ترتيب الدوري برصيد (33) نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وثلاث نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الثالث برصيد (30) نقطة.