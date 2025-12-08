ريال مدريد يسقط على ملعبه أمام سيلتا فيغو
سقط ريال مدريد على ملعبه ووسط جماهيره بخسارة مفاجئة أمام سلتا فيغو بنتيجة بهدفين دون رد مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
سجل فيليوت سفيدبرغ البديل الذي شارك في الشوط الثاني، هدفي الضيوف في الدقيقتين 54 و93، بينما أنهى ريال مدريد المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد فران غارسيا وألفارو كاريراس في الدقيقتين 64 و95.
وواصل الفريق المدريدي نتائجه المتواضعة في آخر خمس جولات، حيث اكتفى بتحقيق فوز وحيد مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة، ليتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثاني خلف غريمه التقليدي برشلونة الذي يتصدر بأربعين نقطة، بينما رفع سلتا رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريال مدريد يسقط على ملعبه أمام سيلتا فيغو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.