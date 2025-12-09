المغرب يبلغ ربع نهائي كأس العرب

المغرب يبلغ ربع نهائي كأس العربحسم المنتخب المغربي صدارة المجموعة الثانية والتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب لكرة القدم، عقب تغلبه على نظيره السعودي المتأهل سلفاً، بهدف دون رد يوم الاثنين في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

سجل كريم البركاوي هدف المباراة الوحيد لأسود الأطلس في الدقيقة 11.

وبهذا الانتصار، رفع منتخب المغرب رصيده إلى 7 نقاط من فوزين وتعادل في صدارة المجموعة، فيما تراجع المنتخب السعودي إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وضرب المغرب موعداً مع سوريا ثاني المجموعة الأولى، في الدور ربع النهائي، فيما سيواجه منتخب فلسطين أول المجموعة الأولى نظيره السعودي ضمن الدور ذاته.

وودعت عُمان المنافسات رغم فوزها 2-1 على جزر القمر في المباراة الختامية الأخرى بالمجموعة الثانية، إذ رفعت رصيدها إلى أربع نقاط بينما تذيلت جزر القمر المجموعة دون رصيد.