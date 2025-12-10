فوز برشلونة وليفربول وبايرن في الأبطال

فوز برشلونة وليفربول وبايرن في الأبطالانتزع برشلونة ثلاث نقاط ثمينة بفوز صعب على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 2-1 مساء الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تقدم آينتراخت فرانكفورت بهدف عن طريق أنسجار كناوف في الدقيقة (21)، إلا أن برشلونة أدرك التعادل في الدقيقة (50) عبر لاعبه الفرنسي جيوليس كوندي، الذي عاد وسجل هدفا ثانيا له ولفريق في الدقيقة (53).

وتجاوز برشلونة بهذا الفوز الصعب كبوة التعادل أمام كلوب بروج والخسارة أمام تشيلسي في الجولتين الماضيتين ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد آينتراخت عند 4 نقاط في المركز الثلاثين.

وفي مباراة ثانية، اقتنص فريق بايرن ميونيخ الألماني فوزا صعبا من ضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي بثلاثة أهداف لهدف.

سجل سيرج غنابري ولينارت كارل وجوناثان تاه في الدقائق (65، 69، 77) أهداف بايرن ميونيخ، ويوزوا كيميش لاعب بايرن ميونيخ خطأ بمرماه في الدقيقة (54) هدف سبورتينج لشبونة.

ورفع بايرن ميونيخ بفوزه الخامس في المسابقة رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أرسنال الإنجليزي المتصدر الذي يلعب اليوم الأربعاء مع كلوب بروج البلجيكي، في المقابل مني سبورتينغ لشبونة بهزيمته الثانية مقابل ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد، ليتجمد رصيده عند 10 نقاط.

وتعد مواجهة بايرن ميونيخ وسبورتينغ لشبونة هي أول مواجهة بين الفريقين منذ ثمن نهائي موسم (2008- 2009)، حين فاز الفريق الألماني (5-صفر) ذهابا و(7- 1) إيابا.

وفي المباراة الثالثة، اقتنص فريق ليفربول الإنجليزي فوزا متأخرا من مضيفه إنتر ميلان الإيطالي بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب سان سيرو في ميلانو.

ويدين ليفربول بالفضل في فوزه إلى الهنغاري دومنيك سوبوسلاي صاحب هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة (88).

ورفع ليفربول بفوزه الرابع في المسابقة مقابل هزيمتين رصيده إلى 12 نقطة، في المقابل مني إنتر ميلان بهزيمته الأولى في المسابقة ليتجمد رصيده عند 13 نقطة.

وفي بقية المباريات التي أقيمت ضمن الجولة السادسة، عاد فريق أولمبياكوس اليوناني من أستانا بفوزه الأول في المسابقة، وذلك على حساب كايرات الكازخستاني (1- صفر)، سجله البرتغالي جيلسون مارتينز في الدقيقة (73)، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط ويلحق بمضيفه الهزيمة الخامسة ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة.

وفي العاصمة لندن، حقق توتنهام الإنجليزي فوزه الثالث على حساب ضيفه سلافيا براغ التشيكي بثلاثة أهداف سجلها التشيكي ديفيد زيما خطأ بمرماه والغاني محمد قدوس والهولندي تشافي سيمونز في الدقائق (26، 50 ركلة جزاء، 79 ركلة جزاء)، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، ويلحق بضيفه الهزيمة الثالثة ليتجمد رصيده 3 نقاط.

أما في امستردام، فقد أحرز أتلتيكو مدريد الإسباني فوزا مستحقا على مضيفه آيندهوفن الهولندي بثلاثة أهداف سجلها الأرجنيتني خوليان ألفاريز والسلوفاكي ديفيد هانكو والنرويجي ألكسندر سورلوث في الدقائق (37، 52، 56)، مقابل هدفين للاعب جوس تيل والأمريكي ريكاردو بيبي في الدقيقتين (10، 85)، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، ويلحق بمضيفه الهزيمة الثانية ويتجمد رصيده عند 8 نقاط.

وفي العاصمة بروكسل، تمكن فريق مرسيليا الفرنسي من العودة بفوز ثمين على مضيفه يونيون سانت جيلواز البلجيكي بثلاثة أهداف سجلها البرازيلي إيجور غويليرمي باربوسا (15) والإنجليزي مايسون جرينوود (41، 58)، مقابل هدفين سجلهما عنان خلايلة في الدقيقتين (5، 71)، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، ويلحق يمضيفه الهزيمة الرابعة ليتجمد رصيده عند 6 نقاط.

أما في موناكو، فقد تمكن فريق موناكو الفرنسي من تحقيق الفوز على ضيفه جلطة سراي التركي بهدف نظيف سجله الأمريكي فولارين بالوجون في الدقيقة (68)، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، ويلحق بضيفه الهزيمة الثالثة ليتجمد رصيده عند 9 نقاط.

وفي روما، أحرز فريق أتلانتا الإيطالي الفوز على ضيفه تشيلسي الإنجليزي بهدفين سجلهما جيانلوكا سكاماكا والبلجيكي شارل دي كيتيلير في الدقيقتين (55، 83)، مقابل هدف سجله البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة (25)، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، ويلحق بتشيلي الهزيمة الثانية ليتجمد رصيده عند 10 نقاط.