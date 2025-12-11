السيتي يخطف 3 نقاط من قلب مدريد

السيتي يخطف 3 نقاط من قلب مدريدعمق مانشستر سيتي جراح ريال مدريد وفاز عليه في عقر داره وأمام جماهيره 2-1 في مباراة مليئة بالإثارة والمتعة الكروية مساء الأربعاء ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

تقدم ريال مدريد عبر رودريغو في الدقيقة 28 من المباراة المقامة على ملعب "سانتياغو برنابيو" ورد الفريق الإنجليزي بثنائية لنيكو أورايلي وإيرلنغ هالاند من ركلة جزاء في الدقيقتين 35 و43.

وسقط العملاق المدريدي على أرضه للمرة الثانية خلال أسبوع بعدما خسر بثنائية دون رد أمام سلتا فيغو في الدوري الإسباني يوم الأحد.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع، ليعزز حظوظه في التأهل المباشر لدور الـ16 ليعوض خسارته في الجولة الماضية أمام باير ليفركوزن، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 12 نقطة من 4 انتصارات وخسارتين.

وفي مباراة ثانية، واصل فريق أرسنال مسيرته المثالية في البطولة القارية الأقوى بتحقيق فوز سادس تواليا على حساب مضيفه كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 3- صفر.

وسجل الأهداف الثلاثة كل من نوني مادويكي في الدقيقتين (25، 47) والبرازيلي جابرييل مارتينيلي في الدقيقة (56).

ورفع أرسنال بفوزه السادس تواليا في المسابقة محققا العلامة الكاملة، رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب العام، لتتبقي نقطة واحدة فقط على ضمان تأهله المباشر إلى الدور ثمن النهائي.

في المقابل، مني فريق كلوب بروج بهزيمته الرابعة في المسابقة، مقابل فوز وتعادل، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط ويتأزم موقفه في المنافسة على التأهل إلى الدور الثاني.

وفي المباراة الثالثة، فقد تعادل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع مضيفه أتليتك بلباو الإسباني بدون أهداف على ملعب "سان مامز باريا" بمدينة بلباو.

وبهذا التعادل، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 13 نقطة، كما رفع أتليتك بلباو رصيده إلى 5 نقاط.

أما في بقية المباريات التي أقيمت ضمن الجولة السادسة، حقق أياكس الهولندي بطل أوروبا أربع مرات، فوزه الأول في المسابقة، عندما تغلب على مضيفه قره باغ الأذربيجاني بأربعة أهداف سجلها كاسبر دولبرج (39)، وأوسكار جلوخ (79، 90)، وأنطون جايي (83 )، مقابل هدفين سجلهما كاميلو دوران وماتيوس سيلفا في الدقيقتين (10، 47)، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط ويلحق بمضيفه الهزيمة الثالثة ليتجمد رصيده عند 7 نقاط.

ومني فريق فياريال الإسباني بخسارة خامسة في المسابقة، بسقوطه على أرضه أمام كوبنهاجن الدنماركي بهدفين سجلهما سانتي كوميسانا والكندي تانيتولووا أولواشيي في الدقيقتين (47، 56) مقابل ثلاثة سجلها النروجي محمد اليونسي، والتونسي إلياس العاشوري وأندرياس كورنيليوس (2، 48، 90)، ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة، فيما رفع كوبنهاجن رصيده إلى 7 نقاط.

وتغلب يوفنتوس الإيطالي على ضيفه بافوس بافوس بهدفين نظيفين سجلهما، ويستون ماكيني وجونثان ديفيد في الدقيقتين (67 ، 73)، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، ويلحق بضيفه الهزيمة الثانية ليتجمد رصيده عند 6 نقاط.

وأحرز بنفيكا البرتغالي فوزا مستحقا على ضيفه نابولي الإيطالي، بهدفين سجلهما ريتشارد ريوس ولياندرو باريرو في الدقيقتين (20، 49)، ليرفع رصيده إلى رصيده إلى 6 نقاط، ويلحق بضيفه الهزيمة الثالثة ليتجمد رصيده عند 7 نقاط.

واكتفى بوروسيا دورتموند الألماني بالتعادل مع ضيفه بودو جليمت النرويجي بهدفين سجلهما اللاعب جوليان براندت في الدقيتين (18، 51)، مقابل هدفين سجلهما هايتام أليسامي وينس بيتر هاوجي في الدقيقتين (42، 75)، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، في المقابل رفع الفريق النرويجي رصيده إلى 3 نقاط.

كما تعادل ليفركوزن الألماني مع ضيفه نيوكاسل يونيتد الإنجليزي بهدفين سجلهما برونو جيمارايش خطأ بمرماه (13)، واليخاندرو جريمالدو (88)، مقابل هدفين سجلهما انتوني جوردون من ركلة جزاء (51) ولويس مايلي (74)، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، مقابل 10 نقاط للفريق الإنجليزي.