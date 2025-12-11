الرياض - كتبت رنا صلاح - أكّد مدرب المنتخب العراقي غراهام آرنولد جاهزية فريقه للمواجهة المرتقبة أمام الأردن في ربع نهائي كأس العرب، مشيدًا بقوة النشامى، لكنه شدّد في الوقت ذاته على ثقة لاعبيه وقدرتهم على التعامل مع التحدّي.

مدرب العراق: الأردن فريق قوي وجاهزون للمباراة

قال آرنولد خلال المؤتمر الصحفي: "الأردن فريق قوي، لكننا جاهزون لهذه المباراة. البطولة كانت فرصة مميزة لبعض اللاعبين ليُظهروا ما لديهم تمهيدًا لاختيارهم في مباراة الملحق".

وأضاف أن الجهاز الفني استفاد من الدور الأول، وحقق ما كان مطلوبًا، خصوصًا بعد منح الفرصة لعدد من لاعبي الدوري المحلي الذين "فاجأوا" المدرب بأدائهم.

وأشار آرنولد إلى وجود غيابات في صفوف العراق، منها إصابات مختلفة وغياب حسين علي بسبب الإيقاف، لكنه أكد أن الروح النفسية للاعبين مرتفعة للغاية.

ونوّه المدرب إلى أن بطولة كأس العرب تركت لديه انطباعًا مميزًا، قائلاً: "انبهرت كثيرًا بالبطولة؛ أتيت من منطقة مختلفة وأرى أنها تشبه كأس العالم. كانت فرصة جيدة لاختبار أنفسنا والارتقاء إلى مستوى أعلى".

وعن الجاهزية الفنية، أكد أن مهند علي بات جاهزًا للّعب أمام الأردن، بينما لا تزال مشاركة الحارس جلال حسن محل شك بسبب الإصابة.

ولفت إلى أن ضيق الفترة الفاصلة بين المباريات يفرض الحاجة لمنح اللاعبين مزيدًا من الراحة.

شدّد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال سلامي على جاهزية النشامى للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب العراقي في ربع نهائي كأس العرب، مؤكداً أن المباراة تحمل "طقوساً خاصة" تتطلّب تركيزاً مضاعفاً والتعامل معها بواقعية وثقة.

وقال سلامي، الخميس، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة النشامى مع المنتخب العراقي، إن المنتخب يدخل اللقاء بطاقة عالية ورغبة صريحة في مواصلة النتائج الإيجابية التي تحققت في دور المجموعات، مضيفاً: "الخصم الوحيد الذي قد نواجهه هو أنفسُنا… المسألة تتعلق بتطويرنا من الناحية النفسية والشخصية، واستفادة كاملة من الأخطاء السابقة".