"الفدائي" يودّع كأس العرب بالخسارة
ودّع المنتخب الفلسطيني بطولة كأس العرب لكرة القدم من الدور ربع النهائي، بعد خسارته أمام نظيره السعودي بنتيجة 2-1 عقب أشواط إضافية في مواجهة درامية أقيمت بينهما مساء الخميس.
تقدم الأخضر عن طريق فراس البريكان في الدقيقة الـ 58 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك عدي الدباغ التعادل لـ"الفدائيين" في الدقيقة الـ64.
وبعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل 1-1، احتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين، لينجح الأخضر السعودي في الفوز بتسجيل محمد كنو الهدف الثاني في الدقيقة الـ115.
وكان منتخب فلسطين قد بلغ الدور ربع النهائي بعد أن حسم المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، حيث قدم "الفدائي" مستويات جيدة وأداءً استثنائياً في دور المجموعات بتحقيقه الفوز على قطر 1-صفر، والتعادل أمام تونس 2-2 وسوريا 0-0.
