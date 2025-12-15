الرياض - كتبت رنا صلاح - يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره السعودي عند الثامنة والنصف مساء الاثنين، على ستاد البيت بالدوحة، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب فيفا 2025.

منتخب النشامى يواجه السعودية في نصف كأس العرب الاثنين

وأجرى المنتخب تدريبه الرسمي مساء الأحد على ملاعب العقلة، بقيادة المدرب جمال سلامي، لوضع اللمسات الأخيرة، إلى جانب تطبيق بعض الجمل التكتيكية للقاء الغد.



وأضاف سلامي خلال مؤتمر صحفي الأحد، " مباراة النشامى ضد المنتخب السعودي مهمة وصعبة أمام منافس قوي يمتلك عناصر مميزة، نحن نحترم المنتخب السعودي، لكن طموحنا واضح وهو العبور إلى المباراة النهائية، وسنلعب بكل تركيز وروح قتالية لتحقيق هذا الهدف."



وأشاد سلامي بتطور كرة القدم الأردنية بفضل الدعم الكبير والعناية الخاصة من الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، إلى جانب التجربة الكبيرة ووضوح ودقة رؤية الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد، والعمل المنظم من مسؤولي الاتحاد، إضافة إلى الجهد الفني والبدني والذهني الذي نقوم به، ووجود لاعبين على سوية عالية، وجمهور كبير ومساند، وإعلام إيجابي.



وأوضح سلامي أن هذه العوامل مجتمعة، ومع التحديات التي نواجهها، كانت دائما دافعا للنشامى للتألق وأسهمت في بزوغ الكرة الأردنية.



وقال اللاعب رجائي عايد إن الاستعدادات للقاء المنتخب السعودي تسير بالشكل المطلوب، والجميع يركز بأعلى درجات الجاهزية من أجل الظهور بصورة تليق باسم المنتخب الوطني.



وتابع، "جمهورنا الأردني كان وسيبقى حاضرا ومساندا للنشامى، وهدفنا الدائم هو إسعاد الجماهير في المدرجات وخلف الشاشات".



وأشار عايد إلى أن إصابة اللاعب يزن النعيمات كانت مؤثرة، لكنها في الوقت نفسه منحت اللاعبين دافعا إضافيا لتقديم المزيد داخل الملعب وإهداء اللقب له، متمنين له الشفاء العاجل والعودة السريعة للملاعب".



وشهد الاجتماع الفني الذي عقد ظهر الأحد، استعراض التعليمات الإدارية والتنظيمية للمباراة، إلى جانب تثبيت ألوان الفريقين، حيث سيظهر النشامى باللون الأبيض، والسعودية بالأخضر.