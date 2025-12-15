الرياض - كتبت رنا صلاح - أنهى المنتخب الوطني تحضيراته الفنية والبدنية، تأهبا لمواجهة نظيره السعودي عند الثامنة والنصف مساء غد الاثنين 15 كانون الأول، على ستاد البيت بالدوحة، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب فيفا 2025.

النشامى ينهي تحضيراته لمواجهة السعودية بنصف نهائي كأس العرب

وأجرى المنتخب تدريبه الرسمي مساء اليوم الأحد على ملاعب العقلة، بقيادة المدرب جمال سلامي، لوضع اللمسات الأخيرة، إلى جانب تطبيق بعض الجمل التكتيكية للقاء الغد.



بدوره، أشاد سلامي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الأحد، ️بتطور كرة القدم الأردنية بفضل الدعم الكبير والعناية الخاصة من الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، إلى جانب التجربة الكبيرة ووضوح ودقة رؤية الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد، والعمل المنظم من مسؤولي الاتحاد، إضافة إلى الجهد الفني والبدني والذهني الذي نقوم به، ووجود لاعبين على سوية عالية، وجمهور كبير ومساند، وإعلام إيجابي.



وأوضح سلامي أن هذه العوامل مجتمعة، ومع التحديات التي نواجهها، كانت دائما دافعا للنشامى للتألق وأسهمت في بزوغ الكرة الأردنية.



أضاف: مباراة الغد مهمة وصعبة أمام منافس قوي يمتلك عناصر مميزة، نحن نحترم المنتخب السعودي، لكن طموحنا واضح وهو العبور إلى المباراة النهائية، وسنلعب بكل تركيز وروح قتالية لتحقيق هذا الهدف.



في المقابل، بين اللاعب رجائي عايد أن الاستعدادات للقاء الغد تسير بالشكل المطلوب، والجميع يركز بأعلى درجات الجاهزية من أجل الظهور بصورة تليق باسم المنتخب الوطني.. جمهورنا الأردني كان وسيبقى حاضرا ومساندا للنشامى، وهدفنا الدائم هو إسعاد الجماهير في المدرجات وخلف الشاشات.



أضاف: إصابة زميلنا يزن النعيمات كانت مؤثرة علينا جميعا، لكنها في الوقت نفسه منحتنا دافعا إضافيا لتقديم المزيد داخل الملعب وإهداء اللقب له، متمنين له الشفاء العاجل والعودة السريعة للملاعب.



إلى ذلك، شهد الاجتماع الفني الذي عقد ظهر اليوم، استعراض التعليمات الإدارية والتنظيمية للمباراة، إلى جانب تثبيت ألوان الفريقين، حيث سيظهر النشامى باللون الأبيض، والسعودية بالأخضر.