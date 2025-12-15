الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم عن الإجراءات الخاصة بالحصول على تذاكر مباريات منتخب النشامى في كأس العالم 2026، موضحًا أن عملية الشراء تتم عبر منصتين رسميتين.

الاتحاد الأردني يوضح آلية شراء تذاكر النشامى في كأس العالم 2026

منصة الاتحاد الأردني لكرة القدم: للحصول على الرمز التعريفي الخاص بالمشجعين. منصة الاتحاد الدولي "فيفا": للتقدم بطلب شراء التذاكر باستخدام الرمز التعريفي. وأكد الاتحاد أن جميع التفاصيل الإضافية متاحة عبر صفحة الأسئلة الأكثر شيوعًا المدرجة في الوصف، وذلك لتسهيل عملية الحجز وضمان وصول التذاكر للجماهير الأردنية والعربية الراغبة في مؤازرة المنتخب.