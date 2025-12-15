الرياض - كتبت رنا صلاح - عاد محمد صلاح إلى المشاركة في نادي ليفربول باستقبال جمهوري مهيب.

محمد صلاح يعود إلى ليفربول

وشارك محمد صلاح في مباراة نادي ليفربول ضد برايتون ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.

وساهم محمد صلاح بصناعة الهدف الثاني الذي سجله هوجو إيكيتيكي الفرنسي، عند دخوله المباراة في الدقيقة 26، بعد إصابة جو جوميز.

ويذكر أن محمد صلاح تعرض لأزمة مع ناديه ليفربول قبل فترة، ليصرح مدرب النادي بعدها عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه سعيد بوضوح محمد صلاح، وأنه عاد إلى قائمة الفريق ويجلس على مقاعد البدلاء "الدكة".