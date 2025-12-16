 معسكر داخلي لمنتخب اليد الخميس

الرياض - كتبت رنا صلاح - ضمن برنامج الإعداد الشامل الذي يسبق مشاركته في البطولة الآسيوية، المقرر إقامتها في الكويت خلال كانون الثاني المقبل، يدخل المنتخب الوطني لكرة اليد للرجال، يوم الخميس المقبل، معسكرا تدريبيا داخليا في فندق الاتحاد بصالة الأميرة سمية، ويتضمن تدريبات يومية مكثفة على الجانبين البدني والفني، ويستمر حتى مساء يوم السبت المقبل.

وسيشارك المنتخب في منافسات المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات البحرين والعراق والصين، إذ يسعى الجهاز الفني إلى تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة قبل الاستحقاق القاري.

ويقود التدريبات المدير الفني المونتينيغري زوران كاستراتوفيتش، الذي تعاقد معه اتحاد كرة اليد الشهر الماضي، ضمن مشروع فني استراتيجي يمتد حتى 2028، ويهدف إلى بناء قاعدة قوية ومستدامة للمنتخبات الوطنية.

ويركز هذا المشروع على الاعتماد على اللاعبين الشباب الذين سيشكلون العمود الفقري للمنتخب في المرحلة المقبلة، وغالبيتهم من المشاركين في البطولات الآسيوية للشباب والناشئين خلال العام الماضي، إلى جانب عدد محدود من اللاعبين أصحاب الخبرة، بما يتناسب مع متطلبات البطولة وقوة المنتخبات المنافسة.

ويخوض المنتخب حاليا ما يقارب 10 وحدات تدريبية أسبوعيا، يشكل الإعداد البدني جزءا أساسيا منها، تحت إشراف المعد البدني معاذ غازي.

ومن المنتظر أن يعلن اتحاد كرة اليد خلال الأيام القليلة المقبلة عن المباريات الودية التي سيخوضها المنتخب خلال المعسكر التدريبي الخارجي، المقرر إقامته في نهاية الشهر الحالي، ضمن خطة التحضير المتكاملة للبطولة الآسيوية.

وكان المنتخب بدأ تحضيراته قبل نحو شهر بقائمة أولية ضمت 32 لاعبا، خضعوا لاختبارات فنية تحت إشراف المدير الفني الجديد، ليتم بعدها تقليص القائمة إلى 26 لاعبا، ثم إلى 22 لاعبا في المرحلة الحالية.