تشيلسي إلى نصف نهائي كأس الرابطة

تأهل فريق تشيلسي للدور نصف النهائي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، بفوزه على مضيفه كارديف سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء الثلاثاء في أولى مباريات ربع نهائي البطولة. تشيلسي إلى نصف نهائي كأس الرابطةتأهل فريق تشيلسي للدور نصف النهائي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، بفوزه على مضيفه كارديف سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء الثلاثاء في أولى مباريات ربع نهائي البطولة. وسجل ثلاثية تشيلسي الكسندر غارناتشو هدفين في الدقيقتين (57 و90+3)، وبيدرو نيتو في الدقيقة (82) بينما أحرز هدف كارديف ديفيد تورنبل (75). وتستكمل مباريات ربع النهائي اليوم الأربعاء، بإقامة مباراتين، يلتقي فيهما مانشستر سيتي مع برينتفورد، ونيوكاسل مع فولهام، على أن يكتمل الدور نصف النهائي الأسبوع المقبل بمواجهة تجمع بين أرسنال مع حامل اللقب كريستال بالاس.

