السنغال تقصي السودان من أمم أفريقيا

السنغال تقصي السودان من أمم أفريقياقص منتخب السنغال شريط المتأهلين لربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في المغرب، بعد الفوز على السودان بنتيجة 3 - 1 في افتتاح منافسات دور الـ16، اليوم.

تقدم المنتخب السوداني بهدف سجله عامر عبد الله في الدقيقة السادسة، ثم رد السنغال عبر باب جايي مرتين في الدقيقتين 29 و45+3 ثم أضاف إبراهيم مباي الهدف الثالث في الدقيقة 77.

وبهذا الانتصار، يصبح منتخب السنغال أول المتأهلين لربع النهائي، في انتظار الفائز من مباراة تونس ضد مالي، التي ستقام في وقت لاحق اليوم.