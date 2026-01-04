دوت الخليج -

‏ مالي إلى ربع نهائي كأس أفريقيا

تأهل منتخب مالي إلى دور الثمانية ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بفوزه على نظيره التونسي بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1 ضمن منافسات دور الـ16 للمسابقة. ‏ مالي إلى ربع نهائي كأس أفريقياتأهل منتخب مالي إلى دور الثمانية ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بفوزه على نظيره التونسي بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1 ضمن منافسات دور الـ16 للمسابقة. وتقدم منتخب تونس بهدف سجله فراس شواط في الدقيقة الـ88، وأدرك نظيره المالي التعادل بهدف لاسين سينايوكو في الدقيقة الـ96 من ركلة جزاء. واستمر التعادل بين الفريقين في الشوطين الإضافيين ليتم اللجوء لركلات الترجيح، لتتفوق مالي على تونس للمرة الخامسة في تاريخ مواجهات الفريقين بكأس الأمم. وتأهل منتخب مالي لدور الثمانية حيث سيواجه نظيره السنغالي الذي فاز على السودان بنتيجة 3 - 1 في نفس الدور.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ‏ مالي إلى ربع نهائي كأس أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.