برشلونة يحسم "ديربي كاتالونيا" بثنائية

برشلونة يحسم "ديربي كاتالونيا" بثنائيةحقق برشلونة فوزا متأخرا على إسبانيول 2-0 في ديربي كاتالونيا، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل هدفي برشلونة داني أولمو وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 86 و90.

ورفع برشلونة رصيده إلى 49 نقطة ليعزز موقعه في الصدارة متفوقا بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد الذي سيلاقي ريال بيتيس غدا، فيما توقف رصيد اسبانيول عند 33 نقطة في المركز الخامس.

وفي المباريات الأخرى، فاز فياريال على إلتشي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليرفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث، مقلصا الفارق إلى 4 نقاط مؤقتا عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وسجل ثلاثية فياريال ألبرتو موليرو، وجيورج ميكوتادزي، وألفونسو بيدرازا في الدقائق 7 و13 و83 تواليا، فيما سجل مارتن نيتو الهدف الوحيد لفريق إلتشي في الدقيقة 30.

كما تعادل أوساسونا مع أتلتيك بلباو بهدف لمثله، ليرفع الأول رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني عشر، مقابل 24 نقطة لبلباو في المركز الثامن.