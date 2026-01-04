الرياض - كتبت رنا صلاح - حقق فريق كهرباء الإسماعيلية تعادلًا مثيرًا مع حرس الحدود بنتيجة 3-3 في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب المكس بالإسكندرية، وذلك ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة في كأس عاصمة مصر، أحداث المباراة شهدت تنافسًا قويًا بين الفريقين، حيث تمكن حرس الحدود في البداية من التقدم بهدفين، قبل أن يسجل كهرباء الإسماعيلية ثلاثة أهداف في مجريات اللقاء، ليحتفظ كل فريق بنقاط المباراة.

مباراة مثيرة تنتهي بالتعادل 3-3 بين فريق كهرباء الإسماعيلية وحرس الحدود

أحداث المباراة

استهل حرس الحدود المباراة بتسجيل هدفه الأول عن طريق معتز محمد في الدقيقة 14، وعزز تقدمه بهدف ثاني عبر محمد أشرف روقا في الدقيقة 32، لكن كهرباء الإسماعيلية لم يستسلم، حيث سجل ماجد هاني هدفًا في الدقيقة 39، ثم تلاه هدف آخر من علي سليمان، لينتهي الشوط الأول بتقدم الإسماعيلية، وفي الدقيقة الأخيرة أحرز روقا هدف التعادل لفريقه حرس الحدود، مما أضفى إثارة على اللقاء.

أهداف المباراة

أحرز فريق حرس الحدود ثلاثة أهداف عبر خماسيته الهجومية، حيث سجّل معتز محمد في الدقيقة 14 ومحمد أشرف روقا هدفين في الدقائق 32 و90، بينما سجل لفريق كهرباء الإسماعيلية ثلاثة أهداف، كان أبرزها من ماجد هاني وعلي سليمان ومامادو سيلا الذي أحرز الهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة.

ترتيب الفريقين

بهذا التعادل، ارتفع رصيد كهرباء الإسماعيلية إلى 4 نقاط ليحتل المركز السادس في المجموعة الثالثة، بينما تذيل حرس الحدود ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، مما يعكس التحديات التي تواجههما في البطولة.

تشكيل حرس الحدود

تواجد في تشكيل حرس الحدود الذي قاده أحمد زهران، كل من محمود الزنفلي في حراسة المرمى، وبخط الدفاع فوزي الحناوي، إسلام أبو سليمة، مؤمن عوض، ومحمد الدغيمي، بالإضافة إلى محمد أشرف روقا، محمد بيومي، ومحمد النجيلي في وسط الملعب، بينما شكل عمرو جمال ومعتز محمد و محمود أوكا خط الهجوم.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية

شارك في تشكيل فريق كهرباء الإسماعيلية تحت قيادة رضا شحاته، محمد هجرس في حراسة المرمى، بينما تواجد كريم يحيى، سيف الخشاب، مامادو سيلا، وحسن الشاذلي في الدفاع، وماجد هاني، محمد فاروق، وعبدالفتاح شتا في الوسط، وأكمل خط الهجوم كل من إسلام عبدالنعيم، شيكا، وعلي سليمان.